AK Parti’den Akit’e nezaket ziyareti
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın kritik birimlerinde görev yapan isimler, dün Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Haber Merkezi
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, İl Disiplin Kurulu Üyesi Şule Çekerek, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Esra Vural Yıldırım, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Nebile Muhsin ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Erem Tandoğan’ın yer aldığı ziyaret heyetinin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Güncel meselelerin konuşulduğu sohbet oldukça hoş bir ortamda gerçekleşti. Ziyaret sonrasında heyet tarafından Karahasanoğlu’na, Ayasofya’nın açılmasının hatırasına bir plaket takdim edildi. Karahasanoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti İl Teşkilatı’na çalışmalarında başarılar diledi.