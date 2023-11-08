AK Parti'den aday açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı içindeki partilerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dağ, "Bizim ittifakımız sadece seçim ittifakı değil" dedi.

BELİRLENEN ADAYLAR YAKIN SÜREÇTE AÇIKLANMAYA BAŞLAYACAK

Adayların belirlenmesi için komisyon toplanacağını belirten Dağ, yakın süreçte aday açıklamalarının başlayabileceğini kaydetti.

Dağ, "İstanbul ve Ankara'yı alacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Alacağız tabii ki. Seçime almayacağız diye girmek mümkün değil, kazanacağız. Büyükşehirlerin sorunları öteledikçe, çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyeleri vadettikleri hiçbir şeyi yapmadılar.

İstanbul'da yürüyen merdiven meselesi her yerde konuşuluyor. Ya da otobüslerin sürekli yanması. Beş yıldır bu sorunları bile çözemezseniz 16 milyonluk bir şehirde çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor."

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NEBİ HATİPOĞLU'NUN AK PARTİ'YE KATILMASI

Dağ, Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasından sonra İYİ Parti'den gelen tepkilerin sorulması ve yeni katılımların olup olmayacağına dair soruya şöyle yanıt verdi:

"İYİ Partililer kafa bulandırıcı şeyler ifade ettiler ama Nebi Bey gerekli açıklamayı yaptı.

Yeni katılımlar olmaz diyemem, olur da diyemem. Süreç gösterecek."