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AK Parti'den açıklama: Bu mücadele eksiksiz sürecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:23
AK Parti'den açıklama: Bu mücadele eksiksiz sürecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyen Çelik, bu paylaşımını "#TeröreLanetOlsun" hastagiyle yayınladı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin paylaşımlarda da bulunan Çelik, Türkiye'nin etrafında olanların son zamanlarda her zamankinden daha çok berraklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

Türkiye'nin mücadelesi yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir

"Terörün ülkemize ve bölgemize karşı, kimler tarafından ne amaçla beslendiği daha açık görülüyor. Bu da mücadelemizin haklılığını çok daha net gösteriyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi, yeryüzünün en gerekli ve en haklı mücadelesidir. Ülkemizin güvenliği için olduğu kadar yakın coğrafyamızdaki halkların onurlu geleceği için de verdiğimiz bir mücadeledir bu. Türkiye'nin terörle mücadelesi en yüksek siyasi meşruiyete sahiptir."

Terörün, kendine çeşitli ideolojik referanslar seçse de özünün "insanlık düşmanlığı" olduğunu vurgulayan Çelik, kendilerine farklı etnik, dini veya bölgesel referanslar seçse de terör örgütlerinin aynı insanlık dışı ortak paydaya ait olduklarını belirtti.

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesinin ülke adına olduğu kadar, insanlık adına bir mücadele olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Terörün karşısına çıkan en güçlü oda Türkiye'dir

"Terör örgütlerine destek verenler, bu örgütler üzerinden bölge halklarına zulüm getirecek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısına çıkan en güçlü odak Türkiye'dir. Türkiye bu sebeplerle çok yönlü terör saldırısı ile karşı karşıyadır. Terör yoluyla gerçekleştirilmek istenen siyasi projelerin karşısında olduğu, bölge halkları için adil bir gelecek istediği için birbirine zıt ideolojilere sahip terör örgütleri saldırıyor Türkiye'ye. Terör karşısında Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Bu mücadele eksiksiz sürecektir. Teröristlere karşı mücadele ettiğimiz gibi, bunların arkasındaki kaos projelerine karşı da mücadele ediyoruz. Ülkemiz adına olduğu gibi kardeş hakların onurlu hayat hakkı için de mücadele ediyoruz."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:23
  1. Batman
  2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  3. PKK
  4. terör örgütü pkk

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