  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den ABD'deki skandal ilanlara sert tepki!
Siyaset

AK Parti'den ABD'deki skandal ilanlara sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD’deki ilanlarla ilgili açıklamalarda bulunarak "FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 09:50:00 -
AK Parti'den ABD'deki skandal ilanlara sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.

Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları!
New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları!

Dünya

New York sokaklarında skandal Erdoğan reklamları!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinde istifa yaşanacak! Büyük heyecan...
Medya

Gönül Dağı dizisinde istifa yaşanacak! Büyük heyecan...

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecana sahne olacak. Dizide, elektrik santralının açılış..
CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!
Gündem

CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!

CHP’lilerin, İBB’nin Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız oldu..
Tepkilerin odağındaki WhatsApp'tan yeni hamle!
Medya

Tepkilerin odağındaki WhatsApp'tan yeni hamle!

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin odağındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılarına yeni bir özellik geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay