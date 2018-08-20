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AK Parti'den ABD Büyükelçiliği açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
AK Parti'den ABD Büyükelçiliği açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak 'Açık bir provokasyondur' dedi.

Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir” dedi.

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI

Ankara ABD Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, aracın plakasını belirleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. ABD Büyükelçiliği
  4. saldırı
  5. Ömer Çelik

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