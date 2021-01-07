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Gündem AK Parti'den ABD açıklaması
Gündem

AK Parti'den ABD açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Trump yanlılarının kongre binasını işgal etmesi olaylarına ilişkin "Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:46:00 -
AK Parti'den ABD açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir".

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