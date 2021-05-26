  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi
Hasan Nasrallah'tan İsrail'e Kudüs uyarısı
AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı
Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
Siyaset AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı
Siyaset

AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı

AK Parti, 18 yıl boyunca savunmadan diplomasiye, sağlıktan çalışmaya, ticaretten eğitime ve yargıdan ulaştırmaya kadar her alanda yapılanların anlatıldığı 3 ciltlik bir kitap hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 07:12:00 - 2021-05-26 07:13:23
AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı

İktidara geldiği 2002 yılından itibaren Türkiye’de büyük bir değişim ve dönüşümle sessiz devrimlere imza atan AK Parti, 18 yılın icraatlarını 3 ciltlik kitapta topladı.

2002-2020 yılları arasında ticaretten ekonomiye, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, savunmadan teknolojiye ve yargıdan diplomasiye kadar her alanda yapılan yenilikler ve yaşanan değişim görselleriyle birlikte 1651 sayfada tek tek sıralandı. Üç ciltlik kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazdı. “Bugün AK Parti, Türkiye’nin son 18 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline taliptir” diyen Erdoğan, şu mesajları verdi:

Yolumuza devam ettik

“Elbette, Türkiye’nin 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmuyoruz. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik.

Saldırılar bitmeyecek

Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz.

(Yenişafak)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.
Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş
Gündem

Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş

Eski Meclis başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulu..
TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesiyle Pençe operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay