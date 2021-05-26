AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı

İktidara geldiği 2002 yılından itibaren Türkiye’de büyük bir değişim ve dönüşümle sessiz devrimlere imza atan AK Parti, 18 yılın icraatlarını 3 ciltlik kitapta topladı.

2002-2020 yılları arasında ticaretten ekonomiye, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, savunmadan teknolojiye ve yargıdan diplomasiye kadar her alanda yapılan yenilikler ve yaşanan değişim görselleriyle birlikte 1651 sayfada tek tek sıralandı. Üç ciltlik kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazdı. “Bugün AK Parti, Türkiye’nin son 18 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline taliptir” diyen Erdoğan, şu mesajları verdi:

Yolumuza devam ettik

“Elbette, Türkiye’nin 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmuyoruz. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik.

Saldırılar bitmeyecek

Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti’nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz.

(Yenişafak)