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AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'nin bugün 18. yıldönümü kutlanıyor. Partinin Twitter hesabından paylaşılan videoda Erdoğan'ın 18 yıl önce kuruluşta söylediği "Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Sevdasıyla" notu düşüldü.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39

Siyaset sahnesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. Parti, 18 yıllık tarihinde 4 başbakan, 2 Cumhurbaşkanı çıkardı.

Hep birinci olmayı başardı

AK Parti, 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerden bu yana 17 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci parti çıktı. Türkiye, bu süreçte her alanda önemli kalkınma hamleleri yaparak 2023 vizyonunu ortaya koydu.

Türkiye'nin kaderinin değiştiği o an

AK Parti,17 yıllık iktidarında Danıştay saldırısı, e-muhtıra, kapatma davası, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri karşısında milletin gücünü ve duasını alarak demokrasinin yılmaz bekçisi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, bugün 18. yaşını kutluyor. Partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoya "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Sevdasıyla" notu düşüldü.

"AK parti ve Türkiye'nin kaderi bütünleşmiştir"

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip konuşmalarında, "Türkiye'nin en küçük bir zafiyet göstermesi halinde, üzerimize çullanmak üzere el ovuşturanlara bekledikleri fırsatı, Allah'ın izniyle vermeyeceğiz. Bunun için öncelikle bize, AK Partililere çok büyük görev düşüyor. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi, birbiriyle bütünleşmiştir bunu böyle biliniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:39
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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