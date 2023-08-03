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Siyaset AK Parti'de yerel seçim hazırlığı!
Siyaset

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 01:00:00 -
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı!

Yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de 6 il başkanı değişti.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

Yerel seçim hazırlığı

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan Ak Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti.

6 ilde başkan değişti

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.
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