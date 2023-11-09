AK Parti'de yerel seçim adaylık süreci başladı

AK Parti'li Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, mahalli idareler seçimleri için aday adaylığı müracaatlarının bugün itibarıyla başladığını söyledi. Yılmaz, "Büyükşehir belediye başkanlığı, il belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belde belediye başkan adaylığı müracaatları, 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi aday müracaatları da var. Büyükşehirlerin dışında kalan 51 ilde il genel meclisi üyeliği var. Yine bu illere ve bu illerin ilçelerine ilişkin ilçe belediye meclis üyelikleri var. Onlar da bugün başlayacak, 3 Aralık'a kadar devam edecek" dedi.

'AİDAT YERİNE BAĞIŞ ALIYORUZ'

Başvuruların dijital ortamda alınacağı bilgisini veren Yavuz, "Kişiler, ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday olmak isteyenler, aday adaylığını kesinleştirecek. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Başvuru aidatı yerine bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. 30 büyükşehir dışında kalan il belediye başkan adaylarımız 30 bin TL, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin TL, belde belediye başkan adaylarımız 10 bin TL, büyükşehir ilçelerinin meclis üyeleri 10 bin TL, büyükşehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyelerinden de 5 bin TL bağış almak süratiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz. Bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden kendilerine ulaşmış olacak. Bağış miktarı, 18-30 yaş arası genç kardeşlerimiz ile kadınlardan 1/2 oranında alınacak. Engelli kardeşlerimizden de 1/4 oranında almış olacağız. AK Parti'nin merkez organları müracaatta bulunmayacak. İl ve ilçe başkanlarından da almayacağız. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarını kapsayacak şekilde müracaatlarını almıyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızın hiçbirinden müracaat almayacağız. Onları zaten müracaat etmiş olarak kabul ediyoruz ve değerlendirmeye tabi tutuyoruz" diye konuştu.

'3 TON KAĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

Başvuruların yanı sıra teşkilat temayül yoklamasının da dijital ortamda yapılacağını aktaran Yavuz, "19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Tüm Türkiye'de 1 günde olacak. Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı son derece minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. 3 ton kağıt israfının önüne geçiyoruz. Teşkilat temayül yoklamasında da 3 ton kağıt tasarrufu ediyoruz. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak. Bu sayede 'Seçim faturası doğaya kesilmesin' diye katkı sağlıyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp, çevreye daha fazla katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Milletvekillerinden de aday müracaatı almayacaklarını belirten Yavuz, seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılamasının kesin olduğunu söyledi.



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