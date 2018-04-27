Ak Parti'de vekiller için 5 katagori... Bazı vekiller veda edecek

Bu kez yeni sistemden kaynaklı olarak, 'Milletvekili yapılacaklar, bakan olarak düşünülenler, Beştepe'de görev verilecekler, belediye başkanı yapılacaklar ve veda edilecekler' olarak 5 kategori oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu, İsmail Kahraman ve Beşir Atalay bireysel tercihleri nedeniyle adaylık başvurusu yapmayacak.

Bu isimlerle ilgili tek sürpriz, Meclis dışında değerlendirilmeleri olacak. Davutoğlu'nun yakın ekibinden Taha Özhan'ın da aday olmayacağı, diğerlerinin de listeye konulmayacağı konuşuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Son Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında değerlendirilmesine büyük olasılık olarak bakılıyor. Bazı bakanlar ise Beştepe'de kurmay ekipte yer alacak.

Ancak AK Parti'nin 'A Takımı' ve bakanlarından bazı isimlerin, bir süre Beştepe'de değerlendirildikten sonra belediye başkan adayı yapılması olasılığından da bahsediliyor.

AK Parti'de milletvekillerinin büyük ölçüde değiştirileceği, farklı makamlarda değerlendirilme vaadiyle olası bir krizin önleneceği belirtiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK FAKTÖRÜ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in durumunun ise farklı olduğu belirtiliyor. Şimşek'in yeniden aday olmayı düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine veya Meclis'te değerlendirmek isteyebileceği ifade ediliyor.

Cemil Çiçek ve Faruk Çelik gibi duayen siyasetçilerin durumunu da Erdoğan'ın tavrı belirleyecek. AK Parti'de "Biz adaylığımızı koymayalım, parti karar versin. Refüze de edilmemiş oluruz" yorumları yapılıyor.