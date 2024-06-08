AK Parti’de öze dönüş denemeleri! O kararlar, milyonları memnun etti

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, AK Parti'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sahil şeridindeki kaçak yapıların yıkım kararı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerdeki randevu sıkıntısını çözmek için başlattığı "Onaylı Randevu" uygulamasını öven Şahin, bu hamlelerin toplumda kabul gördüğünü belirtti. Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Sahiller halkındır” diyerek kıyı şeridindeki kaçak ve halkın denize ulaşmasını engelleyen yapıları yıkma kararı…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in velileri ve öğrencileri zora sokan “Beş yıldızlı otelde yılsonu balosu” tuhaflığına yerinde ve ölçülü müdahalesi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerdeki randevu sıkıntısını ortadan kaldırmak için başlattığı “Onaylı Randevu” uygulaması.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal medyaya beğendiremese de emeklilere dokunan yeni uygulamaları..

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın henüz istenilen seviyeye gelmese de et fiyatlarını düşürmek için yaptığı hamleler…

Ve tabii ki Mehmet Şimşek’in kamudaki tasarruf hamleleri…

Muhalefet elbette beğenmeyecek. Eleştirecek, hatta dalgasını geçecek. Onların görevi bu.

Ama kim ne derse desin bunlar toplumun kahir ekseriyeti tarafından kabul gören hareketler. Şimdilik “Yetmez ama evet” boyutunda destek gördüğü doğru. Ama AK Parti’nin takip etmesi gereken rota bu. Milletin taleplerini önceleyerek hareket etmek.

AK Parti’yi AK Parti yapan temel dinamik bu değil miydi zaten?"