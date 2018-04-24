AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına başvuru formu ve eklerini teslim etmek suretiyle bizzat yapılacağını dile getiren Ünal, erkek milletvekili aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve 18-25 yaş arası aday adaylarından 3 bin lira ve engelli aday adaylarından ise engellilik halini belgelemeleri şartıyla bin lira aidat alınmasına, bu konularda da MYK'nin yetkili kılınmasına karar verildiğini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ünal, MYK'ye üç dönem kuralına ilişkin yetki devrinin söz konusu olup olmadığı ve bu kuralın hangi kapsamda uygulanacağına ilişkin bir soru üzerine, son tüzük değişikliğiyle 3 dönem kuralının MKYK'nin yetkisine bırakıldığını, MKYK'nin de bu yetkisini MYK'ye bıraktığını anımsattı.

Ünal, 3 dönem kuralına takılan partili sayısına ilişkin soru üzerine ise, "Öyle bir envanter şu anda çıkarmış değiliz." karşılığını verdi.

BBP ile olası ittifakın ne boyutta olacağına ve HÜDA PAR ile de bir görüşme olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Ünal, daha önceki açıklamalarında görüşmeler konusunda herkese kapılarının açık olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

BBP'nin daha önceden bir deklarasyonu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve cumhur ittifakını desteklediği yönünde açık beyanları bulunduğunu söyleyen Ünal, bu açıklamalar sonrası BBP ile görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve kendisinin bir görüşme yapacağını belirten Ünal, görüşmelerin devam ettiğine, henüz netleşmiş bir ittifak çerçevesi olmadığına işaret etti.

Ünal, "Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile de oturup bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. Bugüne kadar karşılıklı görüşmelerimiz bizim niyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızın yanı sıra ittifak protokolü dediğimiz protokol oturulup üzerinde konuşulacak, çalışılacak teknik bir detay. Dolayısıyla henüz daha o teknik detay noktasında bir çalışma gerçekleşmedi." dedi.

Demokrat Parti heyeti ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Ünal, "HÜDA PAR ve Demokrat Parti ile planlanmış şu an için bir görüşme söz konusu değil." karşılığını verdi.

Yaptıkları her işin şeffaf olduğunu ve ittifak yasasını da gizli kapaklı işler olmasın, her şey milletin gözü önünde cereyan etsin diye çıkardıklarını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bunlar ama eski, kirli alışkanlıkları, bunların eski kapı arkasında iş görme alışkanlıkları, gizli kapaklı işlerden hoşlanmaları... Hala gizli kapaklı birtakım işler çeviriyorlar. O onunla görüşüyor, o ona bir şey diyor, o diyor ki 'Ben aday olacağım', öbürü 'Sen aday olmasan da başka bir şey yapsak. Ben sana 15 tane milletvekili göndereyim, sen başka bir şey yap, grup kur.' Yahu bunlar bu milletin gözü önünde olmalıdır. Biz bu düzenlemeyi bunun için yaptık.

Bizim milletten kaçıracak bir şeyimiz yok. Siz niye gizli kapaklı yapıyorsunuz bu işleri? Üstelik bu işleri gizli kapaklı yapmakla kalmıyorsunuz, 15 tane milletvekiline 'Hadi bakalım istifa et' diyorsunuz. Peki istifa ettiler de ne oldu? Dün gördük, gidip İYİ Parti'nin sıralarına oturmadılar. O istifa ettiği söylenen milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına girin, hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözüküyorlar."

Ünal, CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili "Kiraya verildi" dediklerinde kendilerine tepki gösterdiklerini aktararak, "Yahu mülkiyetleri, esas kendileri bu söz konusu partide gözüküyor. Bunu söylediğimiz zaman niye kızıyorsunuz? Şimdi bu duruma burada çok açık bir ahlaki sorun varken sessiz mi kalalım? Yani siyasetin namusunu, ahlakını, milletin iradesinin gereği olan temsilin etiğini korumak tabii ki siyasetçi olarak bize düşüyor." dedi.

Burada meselenin bir siyasi ahlak meselesi olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Bizim tepkimizin nedeni buradaki siyasi ahlaksızlığadır. Hem siz ilkeli ittifaktan, ilkeler ittifakından bahsedeceksiniz ondan sonra kalkacaksınız kiralık işler yapacaksınız. Buna hepimiz tepki göstermeliyiz. Bu, tepki gösterilmesi gereken bir şeydir. Zaten bunu o milletvekillerinin o gün gözyaşlarında gördünüz. Hangi tehditle oraya gönderildiler bilmiyorum ama bazı milletvekilleri sessiz ve derinden ağlıyorlardı."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TBMM'deki konuşmasından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi:

"Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz. Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir."

Ünal, bugün CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilgili, "Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur." dedi.

Kendilerinin son derece rahat ve hazır olduğunu söyleyen Ünal, kongre sürecinde 60'ın üzerinde miting yaptıklarını anımsattı.

"Bizim sahayla siyasetle kampanyayla kamuoyuyla kurduğumuz iletişimle ilgili bir sorunumuz yok." ifadesini kullanan Ünal, her şeyi kamuoyunun önünde yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA, TRT Haber