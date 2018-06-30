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AK Parti'de Meclis Başkanlığı için o isim öne çıktı!

Meclis Başkanlığı için adayını 10 Temmuz'da açıklaması beklenen AK Parti'de, MKYK toplantısında son Başbakan Binali Yıldırım'ın adı öne çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:52
AK Parti'de Meclis Başkanlığı için o isim öne çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi. 

MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu. 

TARİH 10 TEMMUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Herhalde 8, 9 Temmuz tarihinde belli olur, ilk grup toplantımızı da 10 Temmuz Salı günü yaparız. 10 Temmuz'da AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı şeklen belli olmuş olur. Demişti

MHP ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:52
  1. TBMM
  2. binali yıldırım

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    BU ADAM GİBİ ADAM, HER KOLTUĞA YAKIŞIYOR. DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI OLUR. ÇOK KRİTİK DURUMA GEÇEN ANKARA İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI ANCAK BİNALİ BEY İLE LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRİZ. AKSİ TAKDİRDE MUHALİF İTTİFAK BU BELEDİYELERİ ALIR.
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