AK Parti'de Meclis Başkanlığı için o isim öne çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi.



MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım’ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu.

TARİH 10 TEMMUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Herhalde 8, 9 Temmuz tarihinde belli olur, ilk grup toplantımızı da 10 Temmuz Salı günü yaparız. 10 Temmuz'da AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı şeklen belli olmuş olur. Demişti

MHP ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söylemişti.