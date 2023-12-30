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Gündem AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan'ın 31 Mart hedefi...
Gündem

AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan'ın 31 Mart hedefi...

Yeniakit Publisher
2023-12-30 08:20:00 -
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan'ın 31 Mart hedefi...

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı. AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.

Erdoğan'ın, teşkilata "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın kurmaylarına, "AK Parti ve MHP fark etmez. Çıkarılacak her aday ittifakın adayı, ona göre çalışın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Seçimi kazanın" dediği belirtildi.

Cumhur İttifakı ortak seçim heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte şu ana kadar 13 toplantı yaptı. Heyet, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti'nin, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayıyla seçime girilmesi kararını almıştı.

Buna göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde de AK Parti'nin adayı desteklenecek.

Toplamda AK Parti 74, MHP ise 29 ilde aday çıkaracak. Her iki partinin aday göstereceği 22 ilin ilçelerinde de her parti kendi adayı ile seçime girecek.
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Yorumlar

emekli ismail

benim kapıma nasıl geleceksiniz. ben emekli 40 yıl özel şirkette çalışarak emekli oldum. 25 yıl bir fiil ssk vergisi verdim. 13 yıl gelir vergisi verdim. 18 ay askerlik görevini yerine getirdim. bu devlete teknik ressam olarak arge çalışmasında bulundum. aldığım maaş 9400 lira. %25 zam verdiniz. şimdide enfelasyona ezdirmiyeceğiz diyorsunuz. % 40 enfelasyon var diyorsunuz. senelik %65 eder hesabı var. dışarıya baktınızmı,pazara çıktınızmı,kasap market resmen emekliyle dalga geçiyorsunuz. enfelasyon %150 olmuş haberiniz yok. yağ,süt,et,un,şeker yahu kardeşim ilaç yüzdesi bile ne kadar. 31 martta sandık başına gitmeyecek emekli kardeşlerim. alın seçimi ne haliniz varsa görün. ha seçim olsa ne olur olmasa ne olur. şunuda söylemeden geçemeyeceğim. milletin sizden başka altarnetifi yok. çünkü mahalefet hain olmuş pkk la kol kola yürüyor. sonumuz hayırlı olur inşallah.
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