AK Parti'de il kongreleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Eften püften adaylar gelmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında partinin ekim ayında başlaması planlanan il kongreleri ve üyelerin gündeme getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitim konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MKYK toplantısına katılan üyeler, koronavirüs ile birlikte esnafın zarar ettiğini örneklerle anlatarak gündeme taşıdı.

"Çocuklar 'süper taşıyıcı' değil"

Sadece üniversite ve üniversite öğrencileriyle geçinen iller olduğunu belirten üyeler, "esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüste çocukların "süper taşıyıcı" olmadığını gösteren bir çalışma da sunan üyeler, 10 yaş ve altındaki çocukların da taşıyıcı olmadığını ve okulların tamamen açılmasıyla birlikte salgının yayılma riskinin öngörüldüğü kadar yüksek olmayabileceğini belirtti.

"Yüz yüze eğitim bir an önce başlamalı"

Koronavirüs sürecinde çocuklarda obezite başlangıcının da arttığını kaydeden üyeler, çocukların hem psikolojik hem de beden olarak yıprandıklarını belirterek bir an önce tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Başkan Erdoğan da konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlarıyla konuşacağını söyleyerek, önerileri tek tek not aldı.

"Eften püften adaylar gelmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sürecine de değinilen MKYK toplantısında, üye sayısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti’de ekim ayında başlaması planlanan il kongreleriyle ilgili uyarıda da bulunan Başkan Erdoğan, "Eften püften adaylar gelmesin" dedi.