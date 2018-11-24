AK Parti'de 'il başkanı' devrimi! Erdoğan tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset kulislerinde en çok merak edilen konularından birine bugün İstanbul’dan yanıt verdi. AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği isimlerden bazıları Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende bizzat Erdoğan tarafından açıklandı.3

Listede 9 isim var

Yerel seçimlerde aday olacak isimlerin arasında kendi illerinde uzun yıllardır teşkilatla iç içe çalışmış ve sonunda AK Parti İl Başkanlığı’na yükselmiş isimlerin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki, açıklanan 40 isim arasında 9 kişi AK Parti İl Başkanı olarak görevine devam eden kişiler.

AK Parti’de başkan adayı olan il başkanları kimler?

Ardahan- Yunus Baydar- AK Parti Ardahan eski İl Başkanı

Batman- Murat Güneştekin - AK Parti Batman eski İl Başkanı

Bayburt- Fatih Yumak- AK Parti Bayburt İl Başkanı

Bitlis- Nesrullah Tanğlay- AK Parti Bitlis İl Başkanı

Giresun Aytekin Şenlikoğlu- AK Parti Giresun İl Başkanı

Niğde Emrah Özdemir – AK Parti Niğde eski İl Başkanı

Sinop- Ali Çöpçü- AK Parti Sinop İl Başkanı

Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül- AK Parti eski İl Başkanı

Yalova Yusuf Ziya Öztabak- AK Parti Yalova İl Başkanı