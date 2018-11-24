0553 313 94 23

AK Parti'de 'il başkanı' devrimi! Erdoğan tek tek açıkladı

AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği isimler, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, ismi açıklanana 40 kişi arasında halen AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan isimlerin bulunması dikkat çekti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:01
AK Parti'de 'il başkanı' devrimi! Erdoğan tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset kulislerinde en çok merak edilen konularından birine bugün İstanbul’dan yanıt verdi. AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği isimlerden bazıları Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende bizzat Erdoğan tarafından açıklandı.3

Listede 9 isim var

Yerel seçimlerde aday olacak isimlerin arasında kendi illerinde uzun yıllardır teşkilatla iç içe çalışmış ve sonunda AK Parti İl Başkanlığı’na yükselmiş isimlerin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki, açıklanan 40 isim arasında 9 kişi AK Parti İl Başkanı olarak görevine devam eden kişiler.

AK Parti’de başkan adayı olan il başkanları kimler?

Ardahan- Yunus Baydar- AK Parti Ardahan eski İl Başkanı

Batman- Murat Güneştekin - AK Parti Batman eski İl Başkanı

Bayburt- Fatih Yumak- AK Parti Bayburt İl Başkanı

Bitlis- Nesrullah Tanğlay- AK Parti Bitlis İl Başkanı

Giresun Aytekin Şenlikoğlu- AK Parti Giresun İl Başkanı

Niğde Emrah Özdemir – AK Parti Niğde eski İl Başkanı

Sinop- Ali Çöpçü- AK Parti Sinop İl Başkanı

Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül- AK Parti eski İl Başkanı

Yalova Yusuf Ziya Öztabak- AK Parti Yalova İl Başkanı

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:01
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Şanlıurfa
  6. Sinop
  7. Niğde
  8. İstanbul
  9. Giresun
  10. Bitlis
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. AK Parti İl Başkanlığı
  13. AK Parti
  14. AK Parti İl Başkanları
  15. AK Parti Belediye Başkan Adayları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    1. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    5. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    6. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    7. İlk ütüler böyleydi
    8. İnsanlar bu cezaevine girmek için para..
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte..
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. Bembeyaz dişler için...
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan
    15. Şahin Şerifoğulları kimdir?
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. Siroz öldürmekte 8. sırada
    18. AK Parti'de 'il başkanı' devrimi!..
    19. Trump'ın damadından Suudi Arabistan'a..
    20. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!