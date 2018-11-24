AK Parti'de 'il başkanı' devrimi! Erdoğan tek tek açıkladı
AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği isimler, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, ismi açıklanana 40 kişi arasında halen AK Parti İl Başkanı olarak görev yapan isimlerin bulunması dikkat çekti.24 Kasım 2018 Cumartesi 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset kulislerinde en çok merak edilen konularından birine bugün İstanbul’dan yanıt verdi. AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği isimlerden bazıları Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende bizzat Erdoğan tarafından açıklandı.3
Listede 9 isim var
Yerel seçimlerde aday olacak isimlerin arasında kendi illerinde uzun yıllardır teşkilatla iç içe çalışmış ve sonunda AK Parti İl Başkanlığı’na yükselmiş isimlerin çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki, açıklanan 40 isim arasında 9 kişi AK Parti İl Başkanı olarak görevine devam eden kişiler.
AK Parti’de başkan adayı olan il başkanları kimler?
Ardahan- Yunus Baydar- AK Parti Ardahan eski İl Başkanı
Batman- Murat Güneştekin - AK Parti Batman eski İl Başkanı
Bayburt- Fatih Yumak- AK Parti Bayburt İl Başkanı
Bitlis- Nesrullah Tanğlay- AK Parti Bitlis İl Başkanı
Giresun Aytekin Şenlikoğlu- AK Parti Giresun İl Başkanı
Niğde Emrah Özdemir – AK Parti Niğde eski İl Başkanı
Sinop- Ali Çöpçü- AK Parti Sinop İl Başkanı
Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül- AK Parti eski İl Başkanı
Yalova Yusuf Ziya Öztabak- AK Parti Yalova İl Başkanı
YORUM YAZ