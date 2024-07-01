AK Parti'de hesap vakti! İstişare Kızılcahamam kampında sorunlar masada

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sürüyor.

Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi.

SEÇİM SONUÇLARI ELE ALINACAK

Kampın ikinci günü olan bugün de (1 Temmuz 2024) 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

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BAKANLAR SUNUM YAPACAK! EKONOMİ, TARIM, TURİZM, ULAŞTIRMA, ENERJİ...

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.

Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.