AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'den döndü. Erdoğan Çin'den döner dönmez AK Parti milletvekillerini AK Parti Genel Merkezi'nde topladı. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtiliyor.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin ardından milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, 23 Haziran İstanbul tekrar seçim sonuçlarının ardından konuştuğu ilk parti grubunda, “Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatamayız” demişti.

Yeniden bir yol haritası çıkarılması bekleniyor

AK Parti ’ye yakın kaynaklar, Erdoğan’ın kurmayları ve milletvekilleri ile yapacağı toplantılarda, seçim sonuçları ve son gelişmeleri masaya yatıracağına dikkat çekiyorlar. Elde edilecek sonuç ve analizlere göre yeniden bir yol haritası çıkarılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vekilleri dinleyecek

Toplantıya, bakanlar, parti yöneticileri, MYK üyeleri ile birlikte Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinin milletvekilleri katıldı.

Seçim sonuçları değerlendirilecek

Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi. Erdoğan’ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi.