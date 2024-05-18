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Gündem AK Parti'de flaş gelişme
Gündem

AK Parti'de flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-18 12:01:00 -
AK Parti'de flaş gelişme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam'da 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan ‘31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

 

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