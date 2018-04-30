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Ak Parti'de FETÖ sızmalarına karşı özel önlem

Milletvekili aday adaylığı başvurularında AK Parti'ye yoğun talep var. Başvurular 2 gün daha uzatıldı. FETÖ sızma girişimlerine karşı da aday adayları ince elenip sık dokunacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
Ak Parti'de FETÖ sızmalarına karşı özel önlem

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci uzatıldı. Normal şartlarda dün sona ermesi planlanan başvurular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 2 Mayıs Çarşamba saat 19:00'a kadar uzatıldı.

AK Parti kaynakları süre uzatma gerekçesini "Yoğun bir talep var. Hafta sonu olması dolayısıyla bankaların kapalı olmasından dolayı evrakları yetiştiremiyoruz, diyenler var. Şu an için 1 Kasım seçimlerinin iki katı müracaat var" olarak açıkladı.

AK Parti, bu doğrultuda temayül takvimini ve mülakat tarihini yeniden revize edecek. Belirlenen yeni takvime göre temayül ve mülakat aşamasının çarşamba gününden sonra vakit kaybetmeksizin başlaması bekleniyor.

Süreç içerisinde AK Parti Genel Merkezi'nde komisyonlar oluşturulacak. Komisyonlar aday adayları ile mülakat gerçekleştirecek. Aday adaylarına 'neden milletvekilliği düşünüyorsunuz', 'tercihiniz niçin AK Parti' gibi sorular yöneltilecek.

FETÖ'YE KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Mülakat sürecinde FETÖ ile ilişkili kişilerin partiye sızma girişimlerine karşı da aday adayları ince elenip sık dokunacak. Bu çerçevede güvenlik soruşturmalarına özellikle dikkat edilecek.

Adaya adaylarının parti politikalarını ne kadar benimsediği ve partiye ne gibi katkılar sunabilecekleri de yoğunlukla irdenelecek başlıklar arasında.

'GENÇ' VE 'KADIN' KRİTERİ

AK Parti, aday listelerinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer vermek istiyor. Bu nedenle gençlere sağlanan 18 yaş kriteri göz önüne alınarak gençlik temsilcilerinin listelerde yer bulması amaçlanıyor.

Mülakat sürecinde aday adayları parti teşkilatlarına sorulacak. Temayül ve mülakat çalışması sonucunda son sözü partinin yetkili kurulları söyleyecek.

AK Parti MYK ve MKYK'sında yapılacak toplantılar ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da onayının ardından aday listeleri kesinleşmiş olacak. AK Parti kaynaklarına göre, aday adaylığı başvurusu için Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar son ana kadar bekleyecek.

VEKİLLER BAKAN OLAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletvekili olan bakanlık yapamıyor. Geçmiş dönemlerde bakanlar temayül gereği AK Parti'ye aday adaylığı için başvuruyordu.

Kabine üyelerinin aday adaylığı için başvuruda bulunmamış olması onların milletvekili adayı gösterilmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bu konuda son kararı Erdoğan verecek.

Diğer partilerde ise milletvekili aday adaylığı başvurularına ilişkin takvim daha geniş. CHP'de başvuru süresi 7 Mayıs'ta sona erecek. MHP'de ise 26 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuru süresi, 3 Mayıs'ta sona erecek. İP'de son başvuru tarihi 4 Mayıs, HDP'de ise 5 Mayıs olarak açıklandı.

İmzalar sürüyor

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı grup kararı ile aday göstermek için imza toplamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için partiler grup kararı ile aday gösterebildikleri gibi aynı işlem 100 bin imza ile de gerçekleşebiliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk gelen AK Parti Grubu 2 Mayıs'ta yapılacak.

Bu toplantıda Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alınacak. Erdoğan'ın AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesi bekleniyor. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek.

Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:10
  1. Ak Parti milletvekili aday başvuruları
  2. FETÖ sızmaları
  3. 24 haziran seçimleri

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