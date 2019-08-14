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AK Parti'de dolu dolu 17 sene!

Siyaset sahnesine Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
AK Parti'de dolu dolu 17 sene!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi” ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 17 yılı geride bıraktı. 

14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine girerek son 17 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997’de Siirt’te okuduğu Ziya Gökalp’ın Asker Duası şiiri nedeniyle 1999’da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı parti, 3 Kasım 2002’de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. 

59. HÜKÜMETİ KURDU

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Kurucu Genel Başkan Erdoğan, 8 Mart 2003’te mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Erdoğan, 15 Mart 2003’te 59’uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

AK Parti Kurucu Genel Başkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, yoluna Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile devam etti. Partide, 22 Mayıs 2016’da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile yeni bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan’a, belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu. 

İKİ CUMHURBAŞKANI 4 BAŞBAKAN

Kuruluşunun ardından kesintisiz iktidarına 17 yıldır devam eden AK Parti, bu sürede bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım’ın başbakanlık yaptığı bu süreçte Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığına seçildi.

ZORLU SÜREÇLERİ AŞTI

Kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra yapılan genel seçimde iktidara yürüyen AK Parti, bu dönemde vesayet odakları, devlet içinde yapılanan terör örgütleri ile bölücü terör örgütlerinin faaliyetleri, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kaldı. AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak için atılan adımlardan biri de siyasi tarihe ‘google iddianamesi’ olarak geçen iddianamenin kabul edildiği kapatma davası oldu.

7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi AK Parti’ye yönelik vesayet odaklarının tertiplediği girişimler oldu. Ancak AK Parti, bu süreçleri milletin demokrasiye ve liderine sahip çıkmasıyla aştı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
  1. Siirt
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. AK PARTİ
  5. Recep tayyip erdoğan
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