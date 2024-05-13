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Gündem AK Parti'de değişim rüzgarları! İstanbul ve Ankara'da il yönetimleri değişecek
Gündem

AK Parti'de değişim rüzgarları! İstanbul ve Ankara'da il yönetimleri değişecek

Yeniakit Publisher
2024-05-13 11:44:00 -
AK Parti'de değişim rüzgarları! İstanbul ve Ankara'da il yönetimleri değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin il başkanları toplantısında değişim süreci ile ilgili mesajlar vereceği ve toplantıda İstanbul ile Ankara gibi kritik şehirlerin idarelerinin değişeceği kulislere yansıdı. Aynı zamanda, il il oy kaybının sebepleri de masaya yatırılacak.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin oy miktarındaki gerilemeyle beraber parti içinde "Değişim" sesleri yükselmeye başlamıştı.

Bu meselede ilk hamlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan il başkanları toplantısında atılacağı öğrenildi.

Toplantıda Erdoğan'ın değişim sürecine dair kritik mesajlar vermesi tahmin ediliyor.

Diğer taraftan bir takım il başkanlarının değişebileceği ve İstanbul ile Ankara gibi bir takım şehirlerin idarelerinin değişmesi bekleniyor.


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AK Parti, 14 Mayıs'ta il başkanları toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı 31 Mart seçimlerinin ardından yapılacak ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı kritik öneme sahip.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.

OY KAYBI NELERDEN KAYNAKLANDI?

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimindeki toplam oy oranı 35,49'a düştü.

Türkiye genelinde tarihinde ilk kez 2'nci parti konumuna gerileyen AK Parti'de sonuçların nedenleri de araştırılıyor.

Düzenlenecek olan il başkanları toplantısında şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.

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