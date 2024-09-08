AK Parti’de büyük değişim başlıyor! İşte "nasıl"ı ve "neden"i

Serkan Fıçıcı, AK Parti'nin yerel seçimlerin ardından değişim sürecine girdiğini söyledi. Akşam gazetesi yazarı Fıçıcı, partinin yenilenme sürecinde kapsamlı analizler yaparak, kırılmadan ve dökülmeden değişimi gerçekleştirme planları üzerinde durduğunu belirtti. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, halkla olan bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldığını kaydeden Fıçıcı, değişimin, toplumun gerçek beklentilerini karşılaması gerektiğini ifade etti. İşte Serkan Fıçıcı'nın yazısı:

"Yerel seçimlerin ardından muhasebe yapıldı.

Aceleyle makyaj tazelemek yerine soğukkanlı, ayağı yere basan kapsamlı analizler tercih edildi.

Yenilenmeyi kırmadan, dökmeden, çifti çubuğu dağıtmadan, AK Partililer arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeden gerçekleştirmenin zemini oluşturuldu.

Yol haritası belirlendi.

Şimdi süreç başlıyor.

Önce ilçeler ve illerde yenilenme...

Sonra büyük kongrede kapsamlı değişim...

Nasıl olacak?

***

Değişimin kendisi önemlidir.

Merak uyandırması...

İlgiyi üzerinde toplaması...

Konuşulması, tartışılması...

Heyecan dalgasına yol açması...

Bunlar değişimin kendisi kadar "sürecin başarısına doğrudan etki edebilecek" önemdedir.

Yani?

-İşin "gündeme oturma" tarafı "kendi haline" bırakılırsa...

Ekranlar hep olduğu gibi yine günlerce, haftalarca, aylarca "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak" tartışmasına kilitlenir.

Seçmen de "demek ki konuşulmaya değer tek konu bu" diye düşünmeye devam eder.

***

Değişim hep isimler üzerinden konuşulur ama...

Söylem ve yöntem yenilenmedikçe...

Siyaset tarzı toplumsal taleple buluşmadıkça...

Aynı sonucu doğuran ezberler bozulmadıkça...

Asıl meseleye temas etmek imkânsız hale gelir.

Sosyal medya tribünlerindeki gürültü yanıltıcıdır.

Asıl olan millet çoğunluğunun gerçek beklentileridir.

***

Yerel seçimlerin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmeler hafızalarda taze...

BİR: Milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir.

İKİ: Hatayı vatandaşta aramak doğru değildir.

ÜÇ: Hiç kimse 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz.

DÖRT: Oy kaybının sebebi tek bir soruna ve tek bir başlığa indirgenemez.

BEŞ: Güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdiği partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendisini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorundadır, 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün ortaya koyduğu bu tespitlerin üzerine aslında söylenebilecek fazla da bir şey yok.

AK Parti açısından geriye liderdeki mücadele azmiyle kararlılığın kadrolara ve tabana yansıtılması kalıyor."