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AK Parti’de bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 23 Haziran’da İstanbul’da çok önemli bir seçim olacağını belirterek, "İstanbul adayımız Binali Yıldırım inşallah İstanbulluların yoğun ilgisiyle başkan olmasından sonra yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:23
AK Parti’de bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 23 Haziran’da İstanbul’da çok önemli bir seçim olacağını belirterek, "İstanbul adayımız Binali Yıldırım inşallah İstanbulluların yoğun ilgisiyle başkan olmasından sonra yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.


AK Parti Adana İl Başkanlığında Ramazan Bayramı arifesinde bayramlaşma töreni öncesi AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu konuşma yaptı. Sarıeroğlu, partililerin ve tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı ortağı MHP ile birlikte güzel bir sinerji ve enerji yakalayarak uyum içinde çalıştıklarını ve ittifak olarak 11 ilçede zafere ulaştıklarını, Adana Büyükşehir Belediyesinde ise mecliste çoğunlukta olduklarını söyledi. Sarıeroğlu, "Adana kararını verdi 11 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak belediye başkanlarımız seçildi. Büyükşehir meclisinde yoğun bir üstünlüğümüz söz konusu. Adana’nın lehine olacak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak tabi ki her konuda destekçi olacağız. Adanalı hemşehrilerimizin talepleri ve isteklerine de cevap verilmediği takdirde bunların en yakın takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.


Ülkemizin şu anda önemli süreçlerden geçtiğini ifade eden Sarıeroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:


"İstanbul’da biliyorsunuz yenilenen bir seçim var. Dün bazı ilçelerimiz ve beldelerimizde seçimler yenilenmişti Keskin ve Yusufeli ilçelerimizde AK Parti’li belediye başkanlarımız kazandılar hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah sırada İstanbul var. İstanbul seçimlerinde de adayımız Binali Yıldırım’ın İstanbulluların yoğun teveccühüyle başkan olmasından sonra inşallah yolumuza AK Parti olarak ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi olarak güçlü şekilde devam edeceğiz. Şu anda eğitim ve adalet reformu yapılıyor ekonomiyle ilgili paketlerimiz açıklanıyor. 82 milyon vatandaşımızın kadın, erkek, genç, yaşlı ve esnafından işçisine kadar tüm toplum kesimlerimizi kucaklayacak güçlü reformlarla inşallah yolumuza devam edeceğiz."


AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ise partililerin bayramını kutlayıp 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin önemine değindi.


Konuşmaların ardından Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Tamer Dağlı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü partililerle bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:23
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