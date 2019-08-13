AK Parti’de bayram coşkusu

AK Parti Samsun Teşkilatı, İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya geldi. AK Parti’liler ayrıca MHP, İYİ Parti, DSP, DP, CHP ve SP’ye de bayram ziyaretinde bulundu.

Samsun AK Parti Teşkilatında bayramlaşma heyecanı yaşandı. Teşkilat önce kendi üyeleriyle, vatandaşlarla, esnaflarla ve diğer partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, birlik ve beraberlik mesajında bulundu.

Bayramların millet olarak dayanışmaya ve kaynaşmaya vesile olan özel günler olduğunu belirten Ersan Aksu, “Birlik ve beraberlik duyguları içerisinde idrak etme gayretinde olduğumuz Kurban Bayramı hepimiz için; Samsun için, Türkiye için ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; ‘Biz büyük bir aileyiz’ 14 Ağustos 2001’de siyaset sahnesine çıkan; 18 yaşına yeni girmiş, genç ve dinamik bir siyasi yapıyız. Ama aynı zamanda tecrübeli ve büyük bir aileyiz. Birlikte hareket etmeye, birlikte başarmaya ve milletimizle birlikte var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayramlaşma programı, parti protokolünün konuşmalarıyla devam etti. Son bölümde ise tüm katılımcıların bayramlaşması ile sona erdi. Bayramlaşma sonrası ise milletvekilleri ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan çok sayıda heyet, Samsun’un tüm ilçelerindeki bayramlaşma programlarına katılım sağladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Kurban Bayramı münasebetiyle siyasi partileri ziyaret ederek siyasi parti temsilcileri ile de bayramlaştı. Bu kapsamda, bayramın ikinci günü; Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti ziyaret edilirken, bayramın üçüncü günü ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi’ne gidildi.

Bayramlaşma programlarına ayrıca AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AP Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve yönetimi, İl Gençlik Kolları yönetimi, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.