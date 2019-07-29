AK Parti'de akrabalar yönetimde görev almayacak

Sezai Erhan Yeni Akit AK Parti, yerel seçimlerde yüzde 44 oranında oy almasına rağmen seçimlerin kazanılamadığı veya partinin oy oranının düştüğü büyükşehir, il ve ilçeleri masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan raporda, seçim sürecinde performansı düşük olan, adayla ters düşen, parti içinde dedikodu üreten, parti içi çekişmelere neden olan ve toplumun tepkisini alan teşkilat yöneticilerin tespit edildiği ve değişiminin gerekliğine yer verildi.

Kapsamlı değişim olacak

AK Parti kurmaylarının tespiti sonrası Erdoğan, yerel seçimlerinin ardından değişimin sinyalini geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği il başkanları toplantısında verdi. Teşkilatlarda yeni bir sürece gireceklerini belirten Erdoğan, bundan sonra çok farklı bir AK Parti ile milletin karşısına çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, "7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız" dedi. Alınan bilgilere göre, 2023’e yeni kadrolarla gitmek isteyen AK Parti'de değişim, Eylül ayında delege seçimiyle başlayacak ve ardından belde kongreleri ve sonrasında 970 ilçe kongresi yapılacak. Kasım ayında başlayacak il kongrelerinin ise önümüzdeki yıl şubat sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7.Olağan Büyük Kongre hazırlıkları başlayacak.

Tarihi Erdoğan belirleyecek

Mayıs ayında yapılması beklenilen 7. Olağan Büyük Kongre tarihini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek. Erdoğan'ın bu süreçte bazı büyükşehir, il ve ilçe kongrelerine katılarak teşkilata seslenmesi bekleniyor.

Milletvekillerinin düşünceleri alınacak

Kongrelerde aday gösterilecek isimlere ilişkin; partili bakanlar, milletvekilleri, bölge-il koordinatörleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra önceki dönemlerde siyaset yapan milletvekilleri ile belediye başkanları, kuruluştan bu yana görev yapan il ve ilçe başkanlarının düşünceleri de dinlenecek.

Akrabalar yönetimde yer almayacak

Siyaset mecrasını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan, ismi şaibeli olan kişiler yeni yönetimlerde yer almayacak. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi olanlar da teşkilatlarda yönetim kurulu üyeliği sıfatını kullanamayacak. Milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanının birinci derece yakınları da parti yönetimlerinde görev alamayacak.