AK Parti’de aday sayısı 6 bin 500

AK Parti’den aday adayı başvuruları şimdiden 6 bin 500’e ulaştı. Bu rakam AK Parti’de yeni bir rekor olarak değerlendiriliyor. 2011 Genel seçimleri öncesinde aday adayı başvurusu 5 bin 600 civarında gerçekleşirken; 2015’deki 7 Haziran seçimlerinde ise bu sayı 6 bin 223 olmuştu. 18 -25 yaş arasındakilerin de artık aday olabilmesi başvuru sayısını arttırırken; MHP ile oluşturulan Cumhur ittifakının halktan yoğun destek görmesi de adaylık talebini artıran diğer etkenlerden olduğu belirtiliyor. AK Parti’de bugün tamamlanacak olan başvuru sürecinin ardından, aday belirleme süreci başlayacak. Aday belirleme sürecinde bir taraftan adaylarla mülakat gerçekleştirilirken diğer taraftan da teşkilatın görüşü alınacak. Aday listelerinin 21 Mayıs tarihine kadar YSK’ya teslim edilmesi bekleniyor.