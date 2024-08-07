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Gündem AK Parti'de 4 il başkanlığına atama
Gündem

AK Parti'de 4 il başkanlığına atama

Yeniakit Publisher
2024-08-07 23:21:00 - 2024-08-07 23:28:12
AK Parti'de 4 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi.

Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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