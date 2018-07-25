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AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını açıkladı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan'ın, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Hüseyin Sezen'in, Artvin İl Başkanlığına ise Şenol Alpaslan'ın getirildiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
  1. Artvin
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. ak parti

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