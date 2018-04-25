AK Parti'de 3 dönem kuralı için karar verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var. Bunlar tüzüğümüz gereği bu seçimde aday olamayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu, bunlardan partimizin çıkarları için yapacak bir şey varsa, bunları Merkez Kararı Heyeti verecek, Merkez Karar bu yetkileri Merkez Yürütmeye devretti. Orada müzakere edilecek, ona göre işlem yapılacak. Yoksa 3 dönem kuralı geçerli, tüzüğümüz yürürlükte." dedi.

"30 CİVARINDA VEKİL 3 DÖNEME TAKILIYOR"

AK Parti'nin her zaman seçime hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, erken seçim süresinin uzatılmasının kaos ortamına sebep olabileceği düşüncesiyle seçim tarihini erkene çektiklerini kaydetti.

Yazıcı, AK Parti'den birçok milletvekilinin 3 dönem kuralına takılmasına ve bu kuralın bu seçimlik gevşetilmesi iddiasına ilişkin ise, "3 dönem kuralı devam ediyor. 30 civarında 3 döneme takılan milletvekilimiz var. Bunlar tüzüğümüz gereği bu seçimde aday olamayacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu, bunlardan partimizin çıkarları için yapacak bir şey varsa, bunları Merkez Kararı Heyeti verecek, Merkez Karar bu yetkileri Merkez Yürütmeye devretti. Orada müzakere edilecek, ona göre işlem yapılacak. Yoksa 3 dönem kuralı geçerli, tüzüğümüz yürürlükte." dedi.