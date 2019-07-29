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AK Parti'de 2023 hazırlığı! İşte yeni dönemin parolası...

Mayıs ayında yapılması beklenen 7. Olağan Büyük Kongre'de seçilecek yeni kadrolar AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:12
AK Parti'de 2023 hazırlığı! İşte yeni dönemin parolası...

AK Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yapılan il başkanları toplantısında sinyalini verdiği değişim, sonbahardan itibaren olağan kongre süreci ile başlayacak.

31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek.

"Vefagelenekve yenilik" temalı 7. Olağan Büyük Kongre'de seçilecek yeni kadrolar AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak. Kongrelerde 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek.

Vatandaşla temas halinde olan, onların dertlerini dinleyen isimler yeni yönetime girecek. Belde teşkilatlarından başlayacak kongre sürecinde sırasıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak. AK Parti'nin Mayıs ayında ise büyük kongreyi yapması bekleniyor. Büyük kongrede ise partinin en yüksek karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri yeniden belirlenecek.

Başkan Erdoğan, yeniden belirlenecek MKYK içinden ise Merkez Yürütme Kurulu'nda görev alacak yakın mesai arkadaşlarını seçecek. Böylece 31 Mart seçimlerinin ardından partideki değişim de tamamlanmış olacak.

AK Parti kulislerinde yaşanacak bu değişim "Başkan Erdoğan 2023'e yeni kadrolarla gitmek istiyor. Vatandaştan kopuk siyasetçi istemiyor" şeklinde değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:12
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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