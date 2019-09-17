AK Parti'de 12 isim daha istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti’de istifalar hızla gelmeye başladı. 12 isim daha Ak Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski vekiller de destek vererek ayrıldı

AK Parti'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etti. Bu dört istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar.

AK Parti kuruluş felsefesinden ayrıldı

Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Şanlıurfa parti kurucusu Abdullah Yeşil, "Kurucu üyesi ve milletvekili adayı olarak AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ayrılması, Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi refik olarak seçmesinden dolayı bugün itibariyle istifa ettim" derken; eski Adıyaman il başkanı Abdurrahman Dimez de istifasını, "2007-20012 arası belediye meclis üyeliği, 2012-2014 merkez ilçe başkanlığı, 2016-2017 il başkanlığı yaptığım AK Partiden istifa ettim" sözleriyle duyurdu.

E-devlet üzerinden 9 isim istifa etti!

E-devlet üzerinden istifasını yapan yöneticilerden bazıları şöyle: Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı).