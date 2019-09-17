0553 313 94 23

AK Parti'de 12 isim daha istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'de 12 isim daha istifa kararı aldı.

17 Eylül 2019 Salı 11:10
AK Parti'de 12 isim daha istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç eski milletvekili ile istifa etmesinden sonra AK Parti’de istifalar hızla gelmeye başladı. 12 isim daha Ak Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski vekiller de destek vererek ayrıldı

AK Parti'nin ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı istifa etti. Bu dört istifadan sonra eski vekiller de Davutoğlu'na destek vererek ayrıldı. Feramuz Üstün (Gümüşhane), İbrahim Turhan (İzmir), Cemalettin Kani Torun (Bursa) Ömer Ünal (Konya) ve Cesim Gökçe (Ağrı) istifalarını açıkladılar.

AK Parti kuruluş felsefesinden ayrıldı

Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Şanlıurfa parti kurucusu Abdullah Yeşil, "Kurucu üyesi ve milletvekili adayı olarak AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ayrılması, Doğu Perinçek ve Devlet Bahçeli'yi refik olarak seçmesinden dolayı bugün itibariyle istifa ettim" derken; eski Adıyaman il başkanı Abdurrahman Dimez de istifasını, "2007-20012 arası belediye meclis üyeliği, 2012-2014 merkez ilçe başkanlığı, 2016-2017 il başkanlığı yaptığım AK Partiden istifa ettim" sözleriyle duyurdu.

E-devlet üzerinden 9 isim istifa etti!

E-devlet üzerinden istifasını yapan yöneticilerden bazıları şöyle: Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyadin Uçar (Batman eski il başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Dalyan Karadaş (Diyarbakır Büyükşehir adayı), Cihan Öztunç (İstanbul eski il başkan yardımcısı), Enver Sedat Çakıroğlu (Ümraniye eski ilçe başkanı).

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:10
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Tekirdağ
  4. Muş
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Gümüşhane
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Aydın
  12. Ağrı
  13. Adıyaman
  14. Ahmet Davutoğlu
  15. AK Parti istifa

YORUM YAZ

  • AliAli25 dk önce
    Hah şöyle ya hu, Ak Parti temizlensin şöyle. İşte bunlar ve benzerleri AK Parti'yi AKP yaptılar. Çok şükür. Böyle böyle AK Parti gerçek kimliğine ve de ayarlarına dönecek inşaallah. Ben de oyumu vermezsem namerdim.
  • NİYAZİNİYAZİ29 dk önce
    Davutoğlunun hayal kurduğunu söylüyordunuz ne oldu,12 istifa birden oldumu
  • ÜzeyirÜzeyir32 dk önce
    Burada menfaatleri bitmiştir bunların memleket diye bir derdi yok tek dertleri kendi menfaatleri
  • HasoHaso33 dk önce
    Bu ağaç kuru ağaç budadıkça gürleşmez çıplak kalır,kazık gibi kalır.Akp nin tek adamı rte dir oda yolunu şaşırmıştır.Kendisini desteğiyle bugüne getiren vatandaşını ezmeye başlamıştır.Bizim gönül verdiğimniz rte bu değildir,reisin içinden sanki başka biri çıktı,kaybetmeye başladıkça diktatörleşmeye başladı.
  • Hazer erHazer er36 dk önce
    Defolun gidin
  • SadeddinSadeddin36 dk önce
    Ne yazıyor (ESKİ)Yani makam mevki gidinceYani koltuğa yapışmak isteyenlerYani yedikleri naneleri hazımedemedem sepetlenenler.Mademki Bir yanlışlık vardı? görevdeyken ayrılsalardı anlardım ama şimdi asla!!!!!
  • mniksekmniksek36 dk önce
    ESKİ BAŞBAKAN İÇİN AKPARTİYLE ÇOKTAN ALAKALARI OLMAYAN ESKİLER İSTİFA ETMİŞ, ESKİCİ DÜKKANINA DÖNDÜ DAVUTOĞLUNUN KURACAĞI PARTİ...
  • erdosterdost41 dk önce
    Anladılar partiden birşey çıkmayacağını kuruluş felsefesi ile alakası kalmadı, bütün partililer, maddiyat ve dünya malı peşinde, ülke değerleri fabrikalar satılmış, yerli tohum yasaklanmış, adalet sıfırlanmış, haksızlık diz boyu, Maalesef, ülkeyi batırdılar, çok üzgünüm.
  • ümitümit44 dk önce
    Defolun içimizdeki mefaatciler son zamanda akp de düşüşlerin baş sebebi sizsiniz !
  • Hasan ÇetinHasan Çetin49 dk önce
    Giden gider kalan sağlar bizimdir.Ağaç budandıkça daha gürleşir.ve daha verimli olur.Budanan dallarda kurumaya mahkum olur.
  • KasımKasım50 dk önce
    MHP siyasetiyle aynı çizgide olması yanlıştır buna katılıyorum bu çizgi Ak partiyi menfi Milliyet’e kadar götürür bu yanlışı telafi etmesi gerekir aksi halde aksi maksadıyla tokat yiyor ve yiyecek Ak parti ümmet çizgisinden çıkmayla orantılı KAYBEDECEK
  • Ihsan karabinaIhsan karabina52 dk önce
    Ben bunları tanimamRecep tayip erdoğan sayesinde tanıdıkonlarda kendilerini bir şey sandılar ama davutoğlu nahakkım haram olsun ben onu adam sanmistim ve oy verdim
  • kibarcikkibarcik53 dk önce
    gıden gıder kalan saglamlar bızımdır bakın ıstıfaların cogu dogudan yanı soylunun yaptıklarındanalenen memnun olmıyan aslakyasayanlar zurnanın son delıgı bıleolamıyan nankörler vewselam
  • HarunHarun59 dk önce
    Bunlar hepsi eski. Artık ÇARLİ hebdo nun önünde toplanırsınız. Allah bizleri münafıklardan korusun.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çarpıcı analiz! Menderes'i idam edenler Erdoğan'a ne yapmazdı?
  1. Çarpıcı analiz! Menderes'i idam..
  2. Fındık üreticisine ödeme yapıldı müjdesi
  3. Teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul..
  4. Kocaeli Üniversitesi 5 Akademik..
  5. Ankara merkezli 8 ilde FETÖ..
  6. İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor..
  7. Hüda-Par’dan Kulp saldırısına sert tepki
  8. Türksat'tan TEKNOFEST'te '8K' çekim..
  9. Yargıtay ve Danıştayın yeni üyeleri..
  10. İran lideri Ali Hamaney: ABD ile..
  11. Engelli emekliliğinde son yedi yıl..
  12. Türk Hava Yolları Galatasaray'ın yeni..
  13. YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışmalar..
  14. MHP’li vekilden çarpıcı iddia:..
  15. FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138..
  16. AK Parti’den kimler istifa etti? AK..
  17. ALESgiriş sınavbaşvurularıbaşladı
  18. Cenk Tosun gemileri yaktı! Türkiye’ye..
  19. 15 yıl önce kimliğini kaybetti: Başına..
  20. Tütün koçanı olanın tarım Bağ-Kur..
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü

Günün Karikatürü

17 Eylul 2019
'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
'Makineler insanları yönetecek' diyen Musk'a tarihi ayar
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle