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Siyaset AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sorduğu Sedat Peker sorusuna sert tepki göstererek "Süleyman Soylu bakanımız kırgın ama keyifliydi; görevinin başında" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 10:33:00 - 2021-05-22 10:45:16
AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın sorusuyla ilgili bir sert bir paylaşım yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay sonrası kırgın ama görevinin başında bulunduğunu belirtti.Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker'den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

AA Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in son dönemdeki videolarından bahsederek, provokasyon dolu bir soru sormuştu. 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bazen düşünüyorum da koskoca ak partide aklı başında adam kalmadımı nedir bu günlerdir Sedat peker reklamı bu adamın seviyesine inip bunca cevap verme ve bunca kişinin bu işe müdahil olması çok yanlış dahada yanlış olanı Reisin bu işi sadece izlemesi.
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Putsavar

zillet ve münafık yahudi ermeni rum tabanına fırsat vermeyin. Çocuklarınızı yahudi tehlikesine karşı eğitin
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