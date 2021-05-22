AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın sorusuyla ilgili bir sert bir paylaşım yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay sonrası kırgın ama görevinin başında bulunduğunu belirtti.Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker'den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

AA Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in son dönemdeki videolarından bahsederek, provokasyon dolu bir soru sormuştu.