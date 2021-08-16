AK Parti ‘Yeşil Vatan’ı ihya etti

Hakkı Bilir İstanbul



Yürütülmek istenen toplum mühendisliğinin aksine AK Parti’nin yeşil vatanımızı ihya eden adımlar attığı belirlendi. AK Parti dönemine yılda 350 milyon fidan dikildiği ve 42 milyon ton oksijen üretiminin sağlandığı belirlendi. 49 milyon dekar alanın ağaçlandırıldığı, 634 bal ormanı yapıldığı, 1641 şehir ormanı ve mesire yeri yapıldığı ve 5 bin adet gelir getiren ormanın hizmete sunulduğu öğrenildi. AK Parti öncesi orman artırım alanı yıllık 28 milyon metreküpken bu rakamın 2020 yılı itibariyle 47.4 milyon metreküpe çıktığı bildirildi.

Yılda 350 milyon fidan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü sabote etmek isteyen karanlık mahfillerin son günlerde dillerine doladıkları ‘yanan ormanlık alanlar imara açılacak’ iddiasının kocaman bir yalan olduğunu veriler ışığında gözler önüne seriyoruz. 299 yangının 10 günden kısa bir süre içinde yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesini hazmedemeyenler, yeşil vatanımızı da AK Parti tarafından ihya edildiğini ısrarla gizlemeye çalışıyor. Oysa Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri gerçekleri olanca netliğiyle gözler önüne seriyor. AK Parti iktidarları boyunca yılda tam 350 milyon fidan toprakla buluşturulmuş.

42 milyon ton oksijen

Bu eşsiz başarı neticesinde 42 milyon ton oksijen üretimi gerçekleştirilmiş. Bu sayede ciğerlerimiz sürekli olarak ve bol miktarda temiz hava ile buluşmuş. Yine AK Parti döneminde yurdumuzun dört bir tarafında ağaçlandırılma çalışmaları gerçekleştirilmiş. Bu çabanın sonucunda 49 milyon dekarlık alan ağaçla buluşmuş. Türkiye’yi dört başı mağrur bir ülke haline getirmek isteyen Erdoğan, ormanlarımızın kapasitesini ve işlevselliğini artıran projelere de imza atıyor. AK Parti dönemin boyunca toplamda 634 adet bal ormanı da ülkemize kazandırıldı.

1641 şehir ormanı ve mesire alanı

Mega kentlerden büyük problem olan yeşil alan sıkıntısı büyük oranda AK Parti döneminde çözüldü. Toplamda 1641 adet şehir ormanı ve mesire alanı vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. 5 bin adet gelir getiren orman projesi de yine bu dönemde hayata geçirildi. AK Parti öncesi yıllık orman artırımı sadece 28 milyon metreküpken, 2020 yılı itibariyle bu alan 47.4 milyon metre küpe çıktı.