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AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı kim? Veysel Tiryaki kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki oldu. Veysel Tiryaki'ın Yenimahalle belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli ve kaç yaşında? Veysel Tiryaki hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

01 Ocak 2019 Salı 20:19
AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı kim? Veysel Tiryaki kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki oldu. Veysel Tiryaki'ın Yenimahalle belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli ve kaç yaşında? Veysel Tiryaki hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Yeni Mahalle  İlçesi Belediye Başkan adayı Veysel Tiryakimi olacak? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? İşte detaylar...

Veysel Tiryaki Kimdir?

Veysel Tiryaki, 12 Mart 1965 tarihinde Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Bu dönemde Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde kaymakamlık, Artvin ile Osmaniye illerinde de vali yardımcılığı yaptı. 1998-1999 yılları arasında da Türkiye-Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak çalıştı. 28 Mart 2014 yerel seçimlerinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Altındağ belediye başkanı oldu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:19
  1. Osmaniye
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