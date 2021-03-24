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Siyaset AK Parti yeni MKYK listesinde kimler var? AK Parti MKYK üyeleri isim listesi
Siyaset

AK Parti yeni MKYK listesinde kimler var? AK Parti MKYK üyeleri isim listesi

Son dakika haberine göre, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu belli oldu. 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlendiği AK Parti’de MKYK listesindeki isimlerin kimler olacağı merak ediliyordu. AK Parti MKYK isim listesi açıklandı. AK Parti yeni MKYK listesinde Binali Yıldırım’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ile birlikte Numan Kurtulmuş’a verildi. Peki AK Parti yeni MKYK isim listesinde kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:28:00 - 2021-03-24 16:27:09
AK Parti yeni MKYK listesinde kimler var? AK Parti MKYK üyeleri isim listesi

Son dakika haberine göre, AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu belli oldu. 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlendiği AK Parti’de MKYK listesindeki isimlerin kimler olacağı merak ediliyordu. AK Parti MKYK isim listesi açıklandı. AK Parti yeni MKYK listesinde Binali Yıldırım’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ile birlikte Numan Kurtulmuş’a verildi. Peki AK Parti yeni MKYK isim listesinde kimler var? İşte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Merkez Karar ve Yönetim Kurulu isim listesi.

İşte AK Parti MKYK listesi;

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbharim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz

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