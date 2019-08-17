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AK Parti yapar, İmamoğlu bakar

İstanbul’u yalanlarıyla teslim alan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almasının üzerinden 56 koca gün geçmesine rağmen halkın önüne sunabileceği tek bir projesi bile yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Partili belediye başkanlarının olağanüstü gayretleri sonucu hayata geçirilen prestij eserleri ‘inceleme’ bahanesiyle ziyaret eden İmamoğlu, ‘icraatçı başkan’ profili çizmeye çalışıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
AK Parti yapar, İmamoğlu bakar

56 gündür İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde bitme aşamasına gelen projeler üzerinden ucuz şovlara imza atıyor. İstanbul’un birçok sorununa acil çözüm üreteceğini iddia eden İmamoğlu’nun her biri nihayetlendirilmek üzere olan prestij eserler üzerinden imaj düzeltmeye çalışması dikkatlerden kaçmıyor. Kameraları peşine takarak AK Parti’nin eserlerini inceleyen İmamoğlu, hazıra konduğu projeleri sahiplenmeye çalışıyor. Şu ana kadar icraat namına sadece AK Parti’nin yaptığı projelere bakmakla yetinen İmamoğlu’nun aymaz tavrı kendisine oy verenlerde derin bir hayal kırıklığı meydana getiriyor.

İcraat yok şov var

Kampanya sürecinde ‘İstanbul’un kaybedecek tek bir dakikası yok’ diyerek şov yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatayı alır almaz uzun bir tatile çıkmasının ayıbını AK Parti’nin projelerini sahiplenerek kapatmaya çalışıyor. Seçim öncesinde onlarca projeyle halkın karşısına çıkan ve söylediği yalanlarla koca bir şehri esir alan CHP’li İmamoğlu vaad ettikleri yerine AK Parti’nin temelini attığı eserlere bakmakla yetiniyor. Tatil bittikten sonra uzunca bir sürede festivallerde boy gösteren İmamoğlu, AK Parti’nin eserlerini inceleyerek günlerini geçiriyor. 6 Ağustos’ta Kabataş’ta devam eden metro, tramvay, finüküler ve vapur birleştirme istasyonu çalışmalarını ziyaret etti. 8 Ağustos tarihinde ise AK Parti’nin İstanbul’a kazandırmak üzere olduğu en büyük prestij projelerden biri olan Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni gezdi.

Hazırı tüketiyor

12 Ağustos’ta ise yine bir başka AK Parti projesi olan Beşiktaş’taki metro kazısı çalışmalarını yerinde incelemek için koltuğundan kalktı. Aynı gün uzun bir süredir AK Partili belediye başkanları tarafından sürdürülen meydan çalışmaları kapsamında Kadıköy ve Üsküdar’daki çalışmaları ziyaret etti. 13 Ağustos’ta ise Haliç’te devam eden çalışmaları ziyaret eden CHP’li İmamoğlu, aynı hat üzerinde bulunan Aksaray’daki çalışmaların ardından Yenikapı’da bulunan metro güvenlik merkezini ziyaret etti. 13 Ağustos boyunca yaptığı çalışmaların tamamında AK Parti projelerini izlemekten öteye gitmedi.

Çalışmıyor sadece geziyor

14 Ağustos tarihinde ise yurdum solcularına şirin görünmek için AK Parti döneminde açılan Kısırkaya Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Önceki gün ise Beyazıt’ta yapımı devam eden meydan düzenleme projesini gezdi. Kafasına taktığı baret ve sırtını giydiği yelekle ‘çalışıyormuş’ imajı veren İmamoğlu gerçekte ise Başkan Erdoğan’ın vizyoner kişiliği ve AK Partili belediye başkanlarının emekleriyle hayata geçirilen projeleri gezmekten başka bir şey yapmıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:24
  1. Aksaray
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı
  3. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  4. AK Parti
  5. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  6. CHP’li İmamoğlu
  7. Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
  8. Haliç
  9. Kısırkaya Geçici Hayvan Bakım Merkezi
  10. Başkan Erdoğan

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