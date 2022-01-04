AK Parti ve Şevki Yılmaz'a FETÖ operasyonu! Muhalefet de kuyruklarına takıldı

Kurgu ve montajlar üzerinden gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda kişinin hayatını karartan FETÖ, yurt dışından operasyonlarına devam ediyor. FETÖ'den yargılanan firari gazeteci Cevheri Güven'in Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz hakkında ortaya attığı asılsız ifadelerin montajlanarak sosyal medyada yayılmasıyla yeni bir operasyon hayata geçirildi.

Operasyonun fitilini FETÖ ateşledi, muhalefet devam ettirdi

FETÖ'cü Güven'in Youtube videosunda kullandığı ''Ülkenin geleceğini ipotek altına alacak her türlü harcamayı yapmalı. Hazinedeki 700 ton altını ve diğer varlıkları harcamalı ve seçimi kazanmalıyız. Kazanamazsak bile arkadan gelenler tufan yaşasın...'' ifadelerini, Şevki Yılmaz söylemiş gibi gündeme getiren FETÖ ve muhalefet hesapları operasyonun fitilini ateşledi. İddialarla ilgili bir kanıta ulaşamayan troller ve muhalefet basını da Akit TV'de yayınlanan 15 Aralık tarihli Kürsü programında Yılmaz'ın hükümeti eleştirdiği ifadelerini kırparak 'ima edildi' vurgusu içeren haberlerle operasyona destek verdi.

Asılsız iddiaların yer aldığı operasyonda kullanılan görsel:

Şevki Yılmaz: Ak Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komplo

FETÖ operasyonuna dikkat çeken Yılmaz ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurak, ''FETÖ'cü bir youtube hesabının başlattığı ve akabinde fotoğrafım üzerine "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler; FETÖ usulü yöntemle kurgulanmış ve trollerin devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden Ak Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Ortaya attıkları iddiaları doğru olmadığı için sesimizden yada görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi fotoğrafımızın altına yazarak yayınlayan şeref ve namustan yoksun, sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır! Bu tiynette olanların cibilliyeti her türlü ahlaksızlığı yapmaya uygun olduğundan, hakkımızda ortaya atılan bu tür idialar karşısında inandığımız ve hak bildiğimiz yoldan zerre ödün vermeden yürüyeceğimiz gerçeğini bir kez daha vurguluyor saygı ve hürmetlerimi kamuoyuna arzediyorum.'' ifadeleriyle operasyon karşısında sessiz kalmayacağı şeklinde cevap verdi.

İfadeleri cımbızlandı

Akit TV'de Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu Kürsü programının 15 Aralık 2021 tarihli yayınında Şevki Yılmaz'ın dile getirdiği ifadelerin anlamından koparıldığı ve üzerinden imalarda bulunulduğu kısa sürede ortaya çıktı. Yılmaz bu konuşmasında hükümetin sosyo-ekonomik politikalarını eleştirerek; ''İşte İstanbul Belediyesi, işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler Ak Partisinindir. Millet Ak Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'ben de demiştir; Ak Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı? Bunu yayacağız. Asgari ücret 4 bin değil, 5 bin olmasını bekliyoruz. Bu yangını başka türlü söndüremezsiniz. 'Açlık dinsizlik doğurur' diyor Peygamberimiz. Fakirden vergiyi kaldıracaksınız. Memur vergi veremez. Bu İslam'a aykırıdır. Vergi gelir gider tablosuyla verilir. Memura zekat olur, zekat veriyor. Vergi kimden alınır? Ticaret yapmış, kar etmiş ondan alınır." ifadelerini kullandığı net bir şekilde görülüyor. Yılmaz sözlerine devamla hükümetin bazı uygulamalarını yine eleştirerek, "İktidarın sandık ittifakına değil, seçmen ittifakına ihtiyacı var. KHK mağdurları var, Fetözede vatandaşlarımız var, nafaka mağdurları var, EYT mağdurları var bunlarla kucaklaşılmalı'' sözleri ise nedense konuşmada hiç kullanılmıyor.

Kaynak: Habervakti