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AK Parti ve MHP’li adaylar omuz omuza şarkı söyledi

Cumhur İttifakı’nın Aydın adayları Türkiye’de bir ilki başardı.

19 Mart 2019 Salı 11:23
AK Parti ve MHP’li adaylar omuz omuza şarkı söyledi

Cumhur İttifakı’nın Aydın adayları Türkiye’de bir ilki başardı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’ın seçim hazırlıkları kapsamında hazırlanan şarkıyı AK Parti ve MHP’li adaylar omuz omuza söyledi.


Aydın Cumhur İttifakı, yerel seçim hazırlıkları kapsamında hazırlanan klip için eşine az rastlanır bir projeye imza attı. Söz ve müziği Mehmet Çağrı Sebzeci ile Hakan Eyiden’e ait olan ‘Tek Yürek Aydın’ adlı seçim şarkısı için AK Parti ve MHP’nin il, ilçe başkanları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, 17 ilçe belediye başkan adayı kamera karşısına geçti. "Tek yürek Aydın" adlı klip, Bozdoğan’dan Yenipazar’a, Kuşadası’ndan Nazilli’ye kadar 17 ilçe ve Aydın merkezde çekildi. Her bir ilçenin AK Parti ve MHP ilçe belediye başkanları ile ilçe belediye başkan adayıyan yana gelerek seçim şarkısını seslendirdi. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliğini gözler önüne seren klibin sonunda ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yer aldı.


Klibin finalinde de Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’li adayları Ufuk Altıntaş (Bozdoğan), Mehmet Erol (Buharkent), Celal Özden (Çine), Mümin Kamacı (Didim), Fuat Akdoğan (Kuşadası), Nedim Kaplan (Koçarlı), Metin Ertürk (Kuyucak), Nuri Güler (Köşk), Ertegün Ünal (Sultanhisar), Suat Menderes (Yenipazar), Ümmet Akın (Efeler), İsmet Akın (Germencik), Gürşat Kale (İncirliova), Zeki İnal (Karacasu), Hilmi Dönmez (Karpuzlu), Haluk Alıcık (Nazilli) ve Beliğ Azbazdar (Söke) ile AK Parti ve MHP’nin ilçe başkanları hep bir arada "tek yürek" mesajı verdi. "Vakit Aydın’ın Vaktidir" şeklinde sonlanan klip büyük beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
  1. doğa

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