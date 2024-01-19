AK Parti ve MHP, Yeniden Refah'a randevu vermedi!

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP il başkanlarıyla görüşerek yerel seçimler öncesinde bilgi alışverişinde bulundu. Ancak, Aydal'ın Cumhur İttifakı partilerinden randevu taleplerine olumlu yanıt gelmedi.

İttifak müzakereleri kesilmişti

Yeniden Refah Partisi, K Parti ile yürütülen İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti adayının desteklenmesi görüşmelerinin kesildiğini açıklamıştı. Görüşmeler kesilmeden önce YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Halk TV ekranlarında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

Halk TV'de neler söylemişti?

"Murat Kurum'u Emine Erdoğan istedi, kendilerinin bile haberi yoktu" iddiasında bulunan Aydal, "CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı. AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Erdoğan YRP'yi arka bahçesi gibi görüyor" gibi ifadeler kullanmıştı.

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AK Parti, MHP ve BBP randevu vermedi

Doğan Aydal, Yeniden Refah Partisi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçim çalışmalarına başlayan Aydal, Kocaeli'deki siyasi parti temsilciliklerine nezaket ziyareti yaptı. CHP, DEVA ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden Aydal, AK Parti, MHP ve BBP ile 'randevu vermedikleri için" görüşmediklerini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nden tepki

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın tavrını eleştirdi. Parti Sözcüsü Suat Kılıç, "Cumhur İttifakı'nın tavrı, demokrasiye ve çoğulculuğa aykırıdır" dedi. Kılıç, "Cumhur İttifakı, Yeniden Refah Partisi'ni görmezden gelerek, halkın iradesini yok saymaktadır" ifadelerini kullandı.