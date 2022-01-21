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Ekonomi AK Parti ve kriptocular görüştü
Ekonomi

AK Parti ve kriptocular görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para borsası Binance Türkiye'nin yetkilileriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 00:08:00 -
AK Parti ve kriptocular görüştü

TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet katıldı. Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının ele alındığı görüşmede Binance Türkiye ekibi, kripto para varlıklarına ilişkin dünyadaki uygulama örneklerine de dayanan önerilerini sundu.

Kripto para yasa taslağının ele alındığı görüşmede, AK Parti'li Elitaş'a kripto para borsalarının yasal çerçeveye alınması konusundaki görüş ve önerileri sunuldu. Binance temsilcileri görüşmede, yasal düzenlemelere ilişkin dünyada başarılı buldukları örneklerden yola çıkarak hazırladıkları teknik sunumu gerçekleştirdi. Binance ekibi, yapılacak düzenlemelerle ilgili üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.

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