AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan İstanbul’a seçmen sevki

AK Parti Van İl Başkanlığı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sebebiyle 3 uçak ve 2 otobüs dolusu seçmene yardımcı olunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla seçmen sevkinin gerçekleştirildiğini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen ancak çeşitli sebeplerle Van’da bulunan yaklaşık bin seçmenin AK Parti Van İl Başkanlığına müracaat ettiğini dile getiren Türkmenoğlu, İstanbul seçimleri için yönetim kadrosundan bir İstanbul seçimi için çalışma ve koordinasyon komisyonu oluşturduklarını söyledi. Çalışma komisyonunun İstanbul’un çeşitli semtlerinde tespit edilen Vanlılarla görüşmeler sağladığını, koordinasyon ekibinin ise seçmen sevkini koordine ettiğini belirten Türkmenoğlu, "Van İl Başkanlığı olarak 23 Haziran İstanbul seçimine katkı sunmak istedik. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan Vanlı sivil toplum örgüt temsilcilerini bir araya getirerek İstanbul seçiminin önemini aktardık. Ayrıca ilçe belediye ve parti başkanlarımızın İstanbul’daki Vanlı ailelerle bir araya gelmelerini sağladık. Seçmen sevkinde ise alınan müracaatlar doğrultusunda 3 uçak ve 2 otobüs olmak üzere yaklaşık bin seçmeni kazasız belasız İstanbul’a sevk ederek, 23 Haziran günü oy kullanmalarına imkan oluşturduk" dedi.