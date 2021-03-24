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Siyaset AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu
Siyaset

AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olağan kongrede yaptığı açıklamada tüzükteki flaş değişikliği duyurdu. Buna göre; AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye yükseltildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:16:00 -
AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yazıcı, AK Parti'de 1 olan genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

7.Olağan Kongre bugün sabah 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonda açılış konuşması yapacak. Mali denetim ve ibra kararları sonrası, tüzük değişikliği de yapılacak. Erdoğan, yeniden genel başkan olduktan sonra bir teşekkür konuşması yapacak.

Başkan Erdoğan'ın yeni A Takımı da bugün belli olacak.

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