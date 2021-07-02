AK Parti tuzağa düşmemeli

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de 23 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Manşetlerin Dili Programı’nda, azgın azınlığın, tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi, hükümeti tuzağa düşürmeyi amaçladığını belirterek dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu. AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, “Belli kurallara dikkat edilerek kurban kesimi yapılabilir şeklinde bir maddemiz var. Bu kanunun dini vecibelerimizi kısıtlayıcı hiçbir maddesi yoktur” dedi. AK Parti’li Ali Özkaya da, “Bu yasa kurban kesmeye asla engel değil tam tersi uzunca müzakere ettik ve açık bir şekilde hüküm koyduk” dedi.

