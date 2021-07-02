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Gündem AK Parti tuzağa düşmemeli
Gündem

AK Parti tuzağa düşmemeli

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, azgın azınlığın dindarlara yeni bir tuzağı olacak uygulamaların alt yapısı olabilir mi soruları cevap ararken, teklifi hazırlayanlar Kurban Bayramı’na yönelik kısıtlama olmadığını belirttiler. Kanun teklifinde, kurban kesimine ilişkin kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı hüküm bulunmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:07:00 -
AK Parti tuzağa düşmemeli

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de 23 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Manşetlerin Dili Programı’nda, azgın azınlığın, tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi, hükümeti tuzağa düşürmeyi amaçladığını belirterek dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu. AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, “Belli kurallara dikkat edilerek kurban kesimi yapılabilir şeklinde bir maddemiz var. Bu kanunun dini vecibelerimizi kısıtlayıcı hiçbir maddesi yoktur” dedi. AK Parti’li Ali Özkaya da, “Bu yasa kurban kesmeye asla engel değil tam tersi uzunca müzakere ettik ve açık bir şekilde hüküm koyduk” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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