AK Parti Tunceli belediye başkan adayları kim oldu? 2019 yerel seçimler için AK Parti çalışmalarına hız verdi. AK Parti yerel seçimlerde partisini temsil edecek belediye başkan adaylarını belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce açıkladığı belediye başkan adaylarına bugün de 14 il belediye başkan adayını ekleyecek. AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Tunceli belediye başkan adayını açıklıyor. AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Tunceli belediye başkan adayları 2019. Tunceli AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti Tunceli belediye başkan adayları yerel seçim 2019

Erzincan AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Erzincan yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün il başkanları toplantısı sonrasında AK Parti Erzincan belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Erzincan belediye belediye başkan adayı ve Erzincan ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazandı. AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan oldu.

Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 30

BDP % 29

AK Parti % 16

Bağımsız % 10

HDP % 4

Çemişgezek 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

BDP % 1

Hozat 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

TKP % 30

Bağızmız % 29

AK Parti % 5

Malazgirt 2014 yerel seçim sonuçları

ÖDP % 41

BDP % 37

AK Parti % 8

CHP % 7

Tunceli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 52.07

CHP % 26.58

AK Parti % 13.56

MHP % 5.66

İYİ Parti % 1.57

SP % 0.30

HDP Tunceli Milletvekili

Alican Önlü

CHP Tunceli Milletvekili

Polat Şaroğlu

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Tunceli AK Parti Teşkilatı

İl Başkanı Fatih Tek

İl Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Yümin

İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eroğlu

İl Yönetim Kurulu Üyesi Alev Özalp

İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Güneş

İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ayhan

İl Yönetim Kurulu Üyesi Bertal Ateş

İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Tükle

İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Keskin

İl Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öz

İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Altınışık

İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Çiçek

İl Yönetim Kurulu Üyesi Güllü Yıldız

İl Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Erükcü

İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Ağ

İl Yönetim Kurulu Üyesi İslam Ölmez

İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gerçek