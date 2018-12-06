AK Parti Tunceli belediye başkan adayları yerel seçim 2019
AK Parti Tunceli belediye başkan adayları kim oldu? 2019 yerel seçimler için AK Parti çalışmalarına hız verdi. AK Parti yerel seçimlerde partisini temsil edecek belediye başkan adaylarını belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce açıkladığı belediye başkan adaylarına bugün de 14 il belediye başkan adayını ekleyecek. AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Tunceli belediye başkan adayını açıklıyor. AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Tunceli belediye başkan adayları 2019. Tunceli AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti Tunceli belediye başkan adayları yerel seçim 201906 Aralık 2018 Perşembe 11:23
AK Parti Tunceli belediye başkan adayları kim oldu? 2019 yerel seçimler için AK Parti çalışmalarına hız verdi. AK Parti yerel seçimlerde partisini temsil edecek belediye başkan adaylarını belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce açıkladığı belediye başkan adaylarına bugün de 14 il belediye başkan adayını ekleyecek. AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Tunceli belediye başkan adayını açıklıyor. AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Tunceli belediye başkan adayları 2019. Tunceli AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti Tunceli belediye başkan adayları yerel seçim 2019
Erzincan AK Parti belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Edirne belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Erzincan yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün il başkanları toplantısı sonrasında AK Parti Erzincan belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Erzincan belediye belediye başkan adayı ve Erzincan ilçe beleye başkan adaylarının kimler olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra netlik kazandı. AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan oldu.
Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 30
BDP % 29
AK Parti % 16
Bağımsız % 10
HDP % 4
Çemişgezek 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 49
AK Parti % 43
MHP % 3
BDP % 1
Hozat 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 32
TKP % 30
Bağızmız % 29
AK Parti % 5
Malazgirt 2014 yerel seçim sonuçları
ÖDP % 41
BDP % 37
AK Parti % 8
CHP % 7
Tunceli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
HDP % 52.07
CHP % 26.58
AK Parti % 13.56
MHP % 5.66
İYİ Parti % 1.57
SP % 0.30
HDP Tunceli Milletvekili
CHP Tunceli Milletvekili
AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi
Tunceli AK Parti Teşkilatı
İl Başkanı Fatih Tek
İl Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Yümin
İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eroğlu
İl Yönetim Kurulu Üyesi Alev Özalp
İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Güneş
İl Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Ayhan
İl Yönetim Kurulu Üyesi Bertal Ateş
İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilan Tükle
İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Keskin
İl Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Öz
İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Altınışık
İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Çiçek
İl Yönetim Kurulu Üyesi Güllü Yıldız
İl Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Erükcü
İl Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Ağ
İl Yönetim Kurulu Üyesi İslam Ölmez
İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gerçek
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