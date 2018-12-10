0553 313 94 23

AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Trabzon belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akçabat belediye başkan adayı, AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı, AK Parti Çaykara belediye başkan adayı, Araklı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Sürmene belediye başkan adayı, AK Parti Vakfıkebir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:59
AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Trabzon belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akçabat belediye başkan adayı, AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı, AK Parti Çaykara belediye başkan adayı, Araklı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Sürmene belediye başkan adayı, AK Parti Vakfıkebir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Trabzon belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

Akçabat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 32

CHP % 10

Araklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

SP % 32

MHP % 3

Beşikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 35

MHP % 17

DP % 8

Çarşıbaşı belediye seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 41

CHP % 3

Çaykara belediye seçim sonuçları

AK Parti % 67

MHP % 20

SP % 5

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2 oy alırken AK Parti Trabzon’da 4 milletvekili çıkartırken, CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:59
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Kars
  9. İzmir
  10. Bilecik
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. AK Parti Akçabat belediye başkan adayı
  14. AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı
  15. AK Parti Çaykara belediye başkan adayı
  16. Araklı AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti Sürmene belediye başkan adayı
  18. AK Parti Vakfıkebir belediye başkan adayı .

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 212 bin 200 liraya..
    2. Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi..
    3. Balıkesir'de kamyonla otomobil..
    4. Ford Otosan öğrencilerin eğitimi için..
    5. Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü"..
    6. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe..
    8. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"..
    9. CHP'den "büyüme" eleştirisi
    10. AK Parti Muş ilçe belediye başkan..
    11. Abdullah Gül'den flaş Kılıçdaroğlu..
    12. Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir..
    13. GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ..
    14. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    15. Sınırda bir terörist yakalandı
    16. Galatasaray-Porto maçına doğru
    17. Cep telefonundan sakın bunu yapmayın!..
    18. Sarıyer'de şüpheli ölüm
    19. Yer altı çöp konteynerine düşen kişi..
    20. PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!