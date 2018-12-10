AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Trabzon belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akçabat belediye başkan adayı, AK Parti Beşikdüzü belediye başkan adayı, AK Parti Çaykara belediye başkan adayı, Araklı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Sürmene belediye başkan adayı, AK Parti Vakfıkebir belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Trabzon ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Trabzon belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu oldu. AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

Akçabat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 32

CHP % 10

Araklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

SP % 32

MHP % 3

Beşikdüzü belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 35

MHP % 17

DP % 8

Çarşıbaşı belediye seçim sonuçları

AK Parti % 52

MHP % 41

CHP % 3

Çaykara belediye seçim sonuçları

AK Parti % 67

MHP % 20

SP % 5

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2 oy alırken AK Parti Trabzon’da 4 milletvekili çıkartırken, CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.