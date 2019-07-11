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AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı istişare toplantısı

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına Mestan Özcan’ın seçilmesiyle oluşturulan yeni yönetim kurulu ve il istişare heyeti ile ilk buluşma gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı istişare toplantısı

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına Mestan Özcan’ın seçilmesiyle oluşturulan yeni yönetim kurulu ve il istişare heyeti ile ilk buluşma gerçekleştirildi.


Tekirdağ Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’ndeki toplantıya AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Tekirdağspor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere ve Tekirdağ AK Parti İl Yönetim kurulu üyeleri katıldı.


AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan toplantıda yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek siyasi hareketin AK Parti olduğunu ifade ederek, “Geçmişten bu yana AK Partimizin medeniyet ve kalkınma davasına gönül verdiğiniz ve meşakkatli görevlerde taşın altına elinizi, yüreğinizi ve gayretinizi koyduğunuz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile önümüzdeki dönem için neler düşündüğümüzü paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük medeniyetleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti kurulduğu 2001’den bu yana girdiği seçimlerin ve halk oylamalarının tamamından başarı ile çıkmıştır. Biz görevimizde AK Parti siyasi yaklaşımının bileşenleri olan uzlaşma kültürü, reformist yaklaşım, kucaklayıcı birlik siyaseti, ilkeli siyaset gibi kavramların mümkün olduğunca doğru kurgulayarak, kurulduğumuz günden beri sadece toplumun karşı karşıya kaldığı münferit sorunları değil, sistem ile sorunlar ile kapsamlı çözümler geliştirmek noktasında elimizden gelen katkıyı sunmak olmalıdır. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek siyasi hareket AK Parti, siyasi anlayış ise muhafazakar ve milliyetçi demokrat siyaset tasavvuru olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.



“Pişman mıyız? Asla değiliz”


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise Tekirdağ Süleymanpaşa’nın 10 yıldır aynı zihniyet ile yönetildiğinin altını çizerek, “Yaklaşık 3 aydır görevdeyiz. Biz Nisan’ın 11’inde mazbatamızı aldık. O günden bugüne de siz de sosyal medya üzerinden takip ediyorsunuzdur. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmamak için gerçekten ciddi mesai harcıyoruz. Nerede ise evimizin yolunu unuttuk. Pişman mıyız? Asla değiliz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
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