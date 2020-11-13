TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Türkiye ile emperyal güçler neden fazla uğraşıyor? Çok basit çünkü Türkiye artık bölgedeki plan ve projeleri, şer odaklarının yaptıkları oyunları bozacak bir güce gelmiştir." dedi.

Yıldırım, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarını anlatmanın dakikalara ve saatlere sığmayacağını söyledi. 18 yılı dolduran bir iktidar dönemleri olduğunu belirten Yıldırım, "Bu partiyi kurarken hatta kurmadan da önce liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, siyasette en önemli ilkeyi şu şekilde koydu; siyasetçi için benim için hangi işleri yapmak hangi başarıları elde etmek önemli değil, önemli olan insanların gönlünde yer edebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanım milletin gönlünde taht kurdunuz, yer ettiniz ve geçen 18 yıl içerisinde bu güzel ülkeye bu güzel millete liderliğinizde çok güzel işler yaptık." diye konuştu.

AK Parti'nin bir kadro hareketi olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"AK Parti bir erdemliler hareketidir. Onun için Türkiye'nin çaresizliğe düştüğü o günlerde siyaset sahnesine çıkan AK Parti 14 ay sonra tek başına iktidar olmayı başarmıştır. AK Parti'yi millet iktidar yaptı. Dolayısıyla milletin yetkisini alan, milletin yürü dediği AK Parti'de liderimizin Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde 18 yıl içeresinde Türkiye'de çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Çok büyük eserler ortaya koyduk. Bütün bunları yaparken her şey süt liman değildi. Her şey güllük gülistanlık değildi. Bir yandan yollar, hava limanları, demir yolları, şehir hastaneleri, okullar, savunma sanayinde yeni yeni yerli ve milli ürünler yaparken, diğer yandan da vesayet odaklarıyla mücadele ederek bu günlere geldik."

Yıldırım, AK Parti iktidara geldikten 50 gün sonra 8 Ocak 2003'te muhtıra yaşandığını anlattı. Muhtırada iktidar partisinin irticanın odağı haline geldiğinin söylendiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Daha 2 ay olmamış ama o gün ne oldu Diyarbakır'da bir uçak kazası oldu. Ve bu muhtıra gündemde yer almadı. Vesayet odakları ondan sonrada da boş durmadı. Şöyle hafızanızı geriye doğru yoklayın. Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı, Sarıkız, bilumum darbe girişimleri 2007 cumhurbaşkanı seçilecek, 'Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz.' 366 milletvekiliyle cumhurbaşkanı seçmemize engel olmaya çalıştılar. Yeni bir hukuk icat ettiler. Neymiş 367 milletvekili mecliste olması gerekiyormuş. Bütün bunlar, amaç milletin iradesinin üzerinde geçmişten gelen alışkanlıkları, vesayeti devam ettirmek. AK Parti iktidarı onun başındaki milletin adamı ülkesine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan, o elektronik muhtırayı iadeli taahhütlü olarak geri göndermiştir."

Gezi olayları, 17-25 ve 15 Temmuz alçak darbe girişimlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, "Onlar zannettiler ki eski siyasetçiler gibi zoru görünce şapkasını alıp ceketini giyip gidecek siyasetçiler var ama yanıldılar, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan o gece 'Ölümüne' dedi, alçaklara geceyi dar ettik ve o gün Hakk'ın gücü, halkın gücü, tankın gücünü yendi. FETÖ'cü alçaklara hak ettiği dersi hep beraber verdik." ifadelerini kullandı.

- "Terörün her türlüsünün üzerine kararlılıkla gittik"

Yıldırım, 18 yıllık iktidarlarının millete hizmetle geçtiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi doğudan batıya kuzeyden güneye yakın ettik. Ama bir şeye çok dikkat ettik, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik ve terörün her türlüsünün üzerine kararlılıkla gittik. Sadece içeride değil sınırlarımız dışında da terörü bulunduğu yerde yok etmek için yine 2006'nın ağustos ayında 65. hükümet döneminde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2017'de Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Amaç bin 350 kilometre Suriye ve Irak'la olan sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör devletini yok etmek."

Daha sonra yapılan Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu terör belasından temizlediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün vatandaşlarımız Türkiye'nin her karış toprağına güvenle seyahat ediyor. Türkiye ile emperyal güçler neden fazla uğraşıyor? Çok basit çünkü Türkiye artık bölgedeki plan ve projeleri, şer odaklarının yaptıkları oyunları bozacak bir güce gelmiştir. Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve bütün coğrafyamızda artık 'Bize rağmen hesap yapamazsınız.' diyen bir Türkiye var. Onun için Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşıyorlar, onun için içeride ve dışarıda AK Parti'yi iktidardan indirmek için uğraşıyorlar."