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Siyaset AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi!
Siyaset

AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi!

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı açıklandı. Toplantının 14 Ekim Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:54:00 -
AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi!

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

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